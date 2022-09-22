Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus
Французская актриса Леа Сейду сыграет в фильме "Саван" канадского режиссера Дэвида Кроненберга, известного по картинам "Муха", "Видеодром", "Космополис", "Автокатастрофа" и многих других. Об этом сообщает Screendaily.
В издании отметили, что подробности нового амплуа Сейду пока что не известны. Ранее к касту фильма присоединился актер Венсан Кассель, известный по ролям в проектах "Необратимость", "Черный лебедь", "Ненависть" и других.
Кроненберг заявил, что предстоящая картина является для режиссера очень личным проектом.
"Люди, которые знают меня хорошо, поймут, что некоторые части фильма – автобиографичны", – поделился он.
Съемки планируют начать весной следующего года в Торонто. Отмечается, что французская актриса Сейду уже работала с Кроненбергом. Она играла в картине "Преступления будущего" с Вигго Мортенсеном и Кристен Стюарт в главных ролях.
Ранее Кроненберг заявил, что остался разочарован сотрудничеством с Netflix, поскольку стриминговый сервис стремится заниматься поточным кинопроизводством, а не создавать творческие проекты. По его словам, компания работает по принципу голливудских студий, благодаря чему очень тяжело получить финансирование на инновационный или артхаусный проект.
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