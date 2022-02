Рок-группа Eagles побила рекорд Майкла Джексона

Фото: depositphotos/melis82

Рок-группа Eagles из США побила рекорд Майкла Джексона, возглавив рейтинг авторов самых раскупаемых альбомов всех времен, сообщает Associated Press. Ассоциация звукозаписи Америки данную информацию подтвердила.

По данным агентства, сборник хитов Eagles Their Greatest Hits 1971-1975 с момента выпуска в 1976 году разошелся тиражом 38 миллионов экземпляров. Это с учетом прослушиваний на сервисах потокового видео через интернет. Альбом также завоевал статус платинового 38 раз, уточняет агентство.

До этого момента абсолютным лидером рейтинга являлся диск Thriller Майкла Джексона. Альбом признавали платиновым 33 раза. Но теперь он опустился на вторую строку перечня Ассоциации звукозаписи Америки.

Третье место досталось Hotel California 1977 года той же группы Eagles, завоевавшему статус платинового 26 раз.

Ранее Ассоциация звукозаписи Америки присваивала звание платинового диску или песне, проданной тиражом 1 млн экземпляров. Но с 2013 года стала учитывать количество прослушиваний и скачиваний в интернете.

Группа Eagles была основана в 1971 году Гленном Фраем и Доном Хенли. Среди самых известных композиций коллектива песни Hotel California, One of These Nights, Best of My Love.