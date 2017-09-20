В Братиславе открылась выставка, посвященная княгине Елизавете Федоровне

Фото: репродукция Фотохроники ТАСС

В Словакии открылась выставка "Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста".

Экспозиция посвящена 150-летию общества Красного Креста. Посетители узнают о благотворительных организациях, находившихся под покровительством Елизаветы Федоровны. Отдельная часть выставки рассказывает об основании общества Красного Креста и общин сестер милосердия.

Выставка проходит в здании министерства культуры в зале "Дворана". Ранее она состоялась в Женеве и Вене. После Братиславы экспозиция отправится в другие города Словакии, а затем в Чехию и Бельгию.

Выставку подготовили "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Международного комитета Красного Креста, Института всеобщей истории РАН и других организаций.

Россия присоединилась к Международной организации Красного Креста в мае 1867 года высочайшим указом императора Александра II. Тогда же было основано Общество попечения о больных и раненых воинах, которое впоследствии переименовали в Российское общество Красного Креста. Княгиня Елизавета Федоровна возглавила его после трагической гибели председателя – Великого князя Сергея Александровича.

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