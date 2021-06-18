Москва онлайн покажет, как Максим Аверин читает сказку А. С. Пушкина

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20 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" заслуженный артист РФ Максим Аверин прочитает пушкинскую "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди".

Седьмой книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 17 по 20 июня в Москве на Красной площади. На нем представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы. В этом году на фестивале чествуют классиков русской литературы – Федора Достоевского и Николая Некрасова.

Смотрите трансляцию 20 июня в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.