Не поделили слонов. Две цирковые династии поссорились из-за подарка из Мьянмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цирковые династии Дуровых и Корниловых чуть не поссорились, пытаясь поделить слонов. Мьянма в честь семидесятой годовщины дипотношений с Россией решила сделать Москве подарок и прислать трех слонят. Они должны были поступить в "Уголок дедушки Дурова", где 2 года назад умерла слониха. При этом одного из детенышей пытались заполучить для шоу представители династии Корниловых, поскольку в цирке также лишились слонихи, передает телеканал Москва 24.



Как рассказал представитель цирка Корниловых, режиссер шоу со слонами "Инди Ра" Андрей Дементьев, уже было написано письмо в правительство Москвы, и столичные власти на него ответили.

"В этом письме еще говорилось о том, что эти три слоненка предназначены для "Уголка дедушки Дурова", для увеличения посещаемости зрителей в единственное такое историческое место. Собственно говоря, мы получили ответ и будем ждать, когда и нам смогут также выделить такой значимый подарок", – пояснил он.

В "Уголке дедушки Дурова" пояснили, что сочли неправильным желание Корниловых получить слоненка, не затратив усилий, которые потребуются на его перевозку.

"Сейчас выезжает наш представитель туда, который оформляет все документы, это очень тоже непростая работа, выедет ветеринарный врач, который осмотрит животных непосредственно там, чипирует их, потом туда поедет дрессировщик профессиональный, народный артист России, который будет в этой хижине несколько недель рядом с ними жить и смотреть на период карантина", – отметил худрук театра Юрий Дуров.

Обе цирковые династии подчеркнули, что не собирались вступать в конфликт. Противостояние же вызвано тем, что слона невозможно приобрести на открытом рынке, ведь во многих странах запрещено вывозить животных. Например, в Таиланде, позволить слону уехать за границу может только король.