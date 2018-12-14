Внук Пикассо рассказал о любимых картинах деда

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Внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой Бернар Руис-Пикассо рассказал, какие картины деда ему нравятся больше всего.

"Уже несколько лет я являюсь поклонником кубизма и последних картин Пикассо, но это может поменяться в считанные минуты", – отметил Бернар Руис-Пикассо в интервью RT.

При этом он отметил, что трудно отдать предпочтение какому-то особому периоду в творчестве художника, так как искусство – всегда процесс двусторонний. Он предполагает не только то, что художник вкладывает в свои картины, но и субъективное восприятие зрителя.

20 ноября в ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка "Пикассо & Хохлова", в центре внимания которой – первая жена художника, русская танцовщица Ольга Хохлова. В экспозицию вошли известные произведения и те, которые пока не демонстрировались российской публике, предметы мебели, письма, открытки, картины и графика, которые входят в коллекцию Национального музея Пикассо в Париже.