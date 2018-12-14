Внук Пикассо рассказал о любимых картинах деда

Фото: AP/PA/Exhibition
Внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой Бернар Руис-Пикассо рассказал, какие картины деда ему нравятся больше всего.
"Уже несколько лет я являюсь поклонником кубизма и последних картин Пикассо, но это может поменяться в считанные минуты", – отметил Бернар Руис-Пикассо в интервью RT.
При этом он отметил, что трудно отдать предпочтение какому-то особому периоду в творчестве художника, так как искусство – всегда процесс двусторонний. Он предполагает не только то, что художник вкладывает в свои картины, но и субъективное восприятие зрителя.
20 ноября в ГМИИ имени А. С. Пушкина открылась выставка "Пикассо & Хохлова", в центре внимания которой – первая жена художника, русская танцовщица Ольга Хохлова. В экспозицию вошли известные произведения и те, которые пока не демонстрировались российской публике, предметы мебели, письма, открытки, картины и графика, которые входят в коллекцию Национального музея Пикассо в Париже.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: