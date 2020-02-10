"Эльбрус" и Астраханский ансамбль песни и танца представят в Доме музыки большое шоу

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Ансамбль танца "Эльбрус" и Астраханский ансамбль песни и танца представят музыкально-хореографическое шоу на сцене Светлановского зала Дома музыки 21 февраля.

У каждого из ансамблей – яркая творческая биография. Ансамбль "Эльбрус" появился в 1988 году; благодаря непревзойденному мастерству танцовщиков он приобрел широкую известность не только в России, но и за рубежом, став лауреатом фольклорных конкурсов и фестивалей в Испании и Турции. А Астраханский государственный ансамбль песни и танца, созданный в 2008-м, состоит из трех творческих групп: хоровой, хореографической и инструментальной. В репертуаре коллектива – песни и танцы разных народов.

"Астраханская область и Карачаево-Черкесия – многонациональные регионы с богатой культурой и традициями, и это нас объединяет. Я рад тому, что мы встретились и еще больше подружились", – отмечает руководитель "Эльбруса" Исмаил Байрамкулов.

"Визитные карточки" коллективов – лезгинка, ногайский танец и казачьи пляски – станут основой этого удивительного по своему масштабу праздника дружбы народов в Доме музыки.