Завершено расследование дела о повреждении картины Репина в Третьяковке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следствие закончило расследование по делу о повреждении картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее.

"Следствие по делу завершено, обвиняемый закончил знакомиться с материалами дела. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время оно поступит в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело было возбуждено в отношении Игоря Подпорина.

В конце мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина, предварительно он разбил защитное ограждение. Мужчина заявил, что сделал это из-за того, что был пьян и его возмутил сюжет картины. Позднее употребление алкоголя не подтвердилось. После этого было возбуждено уголовное дело, а в октябре Замоскворецкий суд продлил Подпорину срок заключения под стражей.

Реставраторы оценили повреждение и сделали вывод, что восстановить произведение искусства без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому вначале нужно будет снять слой, который наклеили тогда.