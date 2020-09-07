Скончался актер Сергей Колтаков

Фото: кадр из фильма "Союз Спасения" (2019), режиссер Андрей Кравчук
Ушел из жизни советский, российский актер Сергей Колтаков. Информацию о смерти артиста подтвердил шоумен Семен Слепаков на странице в Instagram.
"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора", – заявил Слепаков.
Причина смерти Сергея Колтакова в настоящий момент неизвестна. Ему было 64 года. Сергей Михайлович Колтаков родился 10 декабря 1955 года. В 1979-м он окончил в столице актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского.
Дебютировал в кино в 1981 году, в картине режиссера Глеба Панфилова "Валентина". Появлялся в фильмах "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", "Союз спасения", в сериале "Братья Карамазовы", а также дилогии "Мама не горюй!".
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