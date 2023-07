Исполнитель песни Love is in the Air Мартин Стивенс умер в возрасте 69 лет – СМИ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Productions Showbizz

Канадский певец и автор кавер-версии хита Love Is in the Air Мартин Стивенс умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает CBC.

Причина смерти не уточняется.

Мартин Стивенс родился 3 октября 1953 года. В 1978 году он выпустил свой первый альбом, который полностью состоял из песен на французском языке, исключением была лишь композиция Love Is in the Air.

В 1979 году она принесла ему номинацию на премию "Джуно" (канадский аналог премии "Грэмми" в США) в категории "самый продаваемый сингл". В 1980 году он получил "Джуно" за песню Midnight Music.