Фотограф Алан Диас скончался на 72-м году жизни

Фото: AP/Wilfredo Lee

В США умер лауреат Пулитцеровской премии фотограф Алан Диас, сообщает "Вечерняя Москва".

Обстоятельства смерти известного фотографа не сообщаются. Ему был 71 год.

Алан Диас родился 15 мая 1947 года в Нью-Йорке. В 1978 году он переехал в Майами, где стал фотографом. В 1994 году он стал внештатным фотографом Associated Press, с которым сотрудничал 24 года.

Пулитцеровскую премию Диас получил в 2001 году за снимок, где показана конфискация американскими пограничниками мальчика Элиана Гонсалеса.