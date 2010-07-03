Десятая выставка коллекционных кукол и мишек Тедди пройдет в Гостином дворе

Фото: Фонд "Куклы мира"/Кристина Шаблий

Десятая выставка авторских художественных коллекционных кукол и мишек Тедди "Искусство куклы" пройдет 13-15 декабря.

Организаторы подготовили в этом году мощную юбилейную программу: десятки проектов, каждый из которых мог быть полноценной самостоятельной выставкой, зрители увидят на одной площадке Гостиного двора. Архитектура этого пространства дает возможность органично экспонировать здесь и классику, и антик, и экспериментальные модернистские и постмодернистские коллекции современных художников по куклам. А современное искусство куклы настолько разнообразно и многопланово, что невозможно определить его общие тенденции или стиль: все живое, все развивающееся, все с огромным потенциалом в будущее.

Гостиный двор – уникальная возможность для организаторов собрать всех лучших и знаменитых, известных и начинающих, отмеченных всеми возможными наградами и только делающих свои первые громкие шаги. География участников – около 30 стран. Количество работ не поддается никакому подсчету. И зрители, конечно, идут на эту знаменитую выставку не за количеством. Любители идут восхищаться сказочной красотой лучших кукольных див со всего мира; искушенные коллекционеры торопятся увидеть новые таланты и самые свежие работы мэтров; художники с замиранием сердца ждут оценок критиков и коллег по творческому цеху. "Искусство куклы" – событие, где случаются самые громкие открытия, самые сенсационные продажи, самые важные встречи года.

Традиционно выставочное пространство зонируется на арт-проекты, художественную выставку-ярмарку и "Территорию добра" – благотворительную акцию.



Фото: Фонд "Куклы мира"/Кристина Шаблий

В этом году организаторы подготовили 32 спецпроекта и сотни авторских экспозиций с куклами и мишками Тедди. Зрители увидят:

"Год Барби в России". 60 лет – юбилей серьезный. Фонд "Куклы мира" объявил текущий 2019-й годом Барби в России. И этому юбилею посвящена экспозиция раритетных Барби из собрания Московского музея истории куклы. Почему в России так любят Барби? Потому что она пришла к нам сравнительно недавно, ее не было в детстве большинства наших соотечественников. Почему в России так не любят Барби? Наверное, по той же причине. Вызывающе яркая чужестранка со своей многочисленной семьей и непростой биографией, взлетами и падениями на пути от символа гламура к проводнику главных социальных и гуманитарных идей общества. Зрители увидят редчайшие экземпляры Барби от знаменитых кутюрье XX и XXI веков, кукол с прообразами выдающихся женщин современности, лимитированные тиражи и коллекционные серии.

"Авангард. Театр. Мода" – коллекция кукол-хампельманов по мотивам эскизов Любови Поповой 1921 года для постановки пьесы Кроммелинка "Великодушный рогоносец" в театре Мейерхольда 1922 года (хампельман – деревянная игрушка с подвижными ручками и ножками на веревочках). Куклы создаются в рамках масштабного культурно-исторического проекта, посвященного русскому театру. Преподаватель Национального института дизайна Анна Толстикова со своими учениками воссоздает хампельманы по материалам уникальных эскизов русского авангарда. А художник Лариса Чуркина готовит коллекцию кукол по эскизам Сергея Эйзенштейна. Куратор – Наталия Борисовна Козлова.

"Художники – музею" – экспозиция Московского музея истории куклы, пригласившего лучших российских художников создать свои авторские аутфиты антикварных кукол. На афише выставки – одна из таких кукол, костюм которой создала московская художница Наташа Победина в соответствии со стилем и модой XIX века. В экспозиции будут представлены несколько старинных кукол в возрасте более 100 лет, для которых придумали новые наряды в духе той эпохи наши современники.

"Амадеус" – проект, аналогов которому в мире не существует. Это огромная экспозиция с десятками кукол, замками, парковыми фрагментами, которую наполнили кукольными персонажами десятки авторов под руководством Любови Лукьянчук. Здесь есть музыканты, исполняющие "Маленькую ночную серенаду", пары, кружащиеся в танцах. Каждый шедевр создан своим автором, тем не менее все они в итоге объединены в единую экспозицию – камерную, легкую, светлую и ажурную. Потрясающий сюрприз для всех, кто помнит прошлогодний проект по картинам Брейгеля, и для всех, кто впервые увидит интерактивную композицию белоснежных кукол новой "моцартианы".

Детали и информация по другим зонам доступны по ссылке.

Проекты арт-зоны выставки органично переходят в огромную территорию творчества, собравшую новые коллекции кукол и мишек Тедди со всего мира. Здесь у гостей будет возможность купить работы художников разных уровней и ценового диапазона, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на елку и под елку. Можно сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.