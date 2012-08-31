Драка с применением холодного оружия произошла в Москве

В Северо-восточном округе Москвы в ночь на четверг произошла массовая драка. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы об обнаружении нескольких человек с ножевыми ранениями на улице Академика Комарова.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили с множественными колото-резанными ранами трех жителей Ногайского района республики Дагестан, которые были госпитализированы", - сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МВД.

Как рассказали стражам порядка сами пострадавшие, возле супермаркета на них напали шестеро неизвестных азиатской внешности.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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