На востоке Москвы освободили рабынь

Мигрантов 10 лет держали в рабстве в подсобке магазина в ВАО Москвы



Общественные активисты освободили мигрантов, которых десять лет держали в рабстве в магазине на востоке столицы. Женщины были вынуждены жить под прилавками, их не выпускали на улицу, а за попытки убежать жестоко избивали, калечили и насиловали. Пострадавшая Лейла Аширова заявила о том, что полицейские знали о происходящем, но никаких действий не предпринимали.

"Было ясно, что полицейские хотят закрыть дело, хотят, чтобы мы и дальше там работали", – сказала она.

Представитель общественного движения "Альтернатива" Олег Мельников рассказал, что владелица магазина была в Следственном комитете, но ее никто не задержал. Она продолжает звонить пострадавшим, угрожать и предлагать деньги.



История мигрантов, которых десять лет держали в подсобке магазина на востоке Москвы получила широкую огласку и вызвала огромный общественный резонанс. Заговорили о том, что в столице процветает рабство.

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