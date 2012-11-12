Пелагея презентует новую программу в "Крокус Сити Холле"

Пелагея со своей группой презентует новую концертную программу "Вишневый сад", в которую вошли лирические романсы и древние аутентичные русские песни. Концерт певицы пройдет 17 ноября в "Крокус Сити Холле".

"Наше дело – разбудить в зрителе мысли и чувства на определенные темы. И эти темы – да, они от Чехова", - рассказала Пелагея. Ее "Вишневый сад" – это не уходящая, а возвращающаяся натура.

На концерте зрителям обещают очередной культурный шок. Приоткроется завеса тайны аристократизма духа и безбашенности русского характера. Это сделает умная и искренняя, веселая и трогательная, очень талантливая и очень русская Пелагея, сообщается на сайте "Крокус Сити Холла".

О новой программе "Вишневый сад" певица рассказала в интервью телеканалу "Москва 24".