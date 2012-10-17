17 октября 2012, 15:51Культура
В Музее Москвы состоится фестиваль короткометражных фильмов
В Музее Москвы состоится II молодёжный фестиваль короткометражных фильмов "Московский ZOOM". По условиям фестиваля, в 12:00 участники получают 3 темы, по которым за 24 часа необходимо снять и выложить в сеть видеоролик хронометражем в 4 минуты.
Победителей ждут призы — hd-видеокамеры, а также возможность увидеть свой фильм на большом экране в одном из московских кинотеатров.
В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по режиссуре и современной кинематографии.
Церемония открытия фестиваля начнется в 11:00 20 октября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2), сообщается в пресс-релизе Музея Москвы.