В Музее Москвы состоится фестиваль короткометражных фильмов

В Музее Москвы состоится II молодёжный фестиваль короткометражных фильмов "Московский ZOOM". По условиям фестиваля, в 12:00 участники получают 3 темы, по которым за 24 часа необходимо снять и выложить в сеть видеоролик хронометражем в 4 минуты.

Победителей ждут призы — hd-видеокамеры, а также возможность увидеть свой фильм на большом экране в одном из московских кинотеатров.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по режиссуре и современной кинематографии.

Церемония открытия фестиваля начнется в 11:00 20 октября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2), сообщается в пресс-релизе Музея Москвы.