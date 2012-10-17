Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2012, 15:51

Культура

В Музее Москвы состоится фестиваль короткометражных фильмов

В Музее Москвы состоится II молодёжный фестиваль короткометражных фильмов "Московский ZOOM". По условиям фестиваля, в 12:00 участники получают 3 темы, по которым за 24 часа необходимо снять и выложить в сеть видеоролик хронометражем в 4 минуты.

Победителей ждут призы — hd-видеокамеры, а также возможность увидеть свой фильм на большом экране в одном из московских кинотеатров.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по режиссуре и современной кинематографии.

Церемония открытия фестиваля начнется в 11:00 20 октября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2), сообщается в пресс-релизе Музея Москвы.

кинематограф Музей Москвы фестивали и праздники

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика