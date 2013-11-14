Олимпийская чемпионка Алина Макаренко завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике Алина Макаренко объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"Официально хочу заявить о завершении спортивной карьеры. Надеюсь дальше в жизненной рутине продолжу доставлять вам радость!" - написала Макаренко.

Спортсменка отметила, что продолжает проходить лечение после травмы и "идет на поправку".

Напомним, Макаренко выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в групповом многоборье. Кроме того, спортсменка дважды становилась чемпионкой Европы и один раз побеждала на первенстве планеты.