Коммунальные службы продолжают расчистку улиц Москвы от наледи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы продолжают расчищать улицы Москвы от наледи. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Особое внимание уделяется местам массового скопления людей: пешеходным зонах, железнодорожным станциям, станциям МЦК и МЦД, а также остановкам общественного транспорта. Кроме того, специалисты проводят противогололедную обработку дорог.

Ранее городские службы были переведены на усиленный режим работы в связи с усилением порывов ветра до 18 метров в секунду, метели и гололедицы.

Также в столице продлили желтый уровень погодной опасности до конца года из-за сильного ветра.

Также во вторник, 31 декабря, в столице ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю – около 730 миллиметров ртутного столба.

