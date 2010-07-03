Лефортовский тоннель закрыли до утра понедельника

Лефортовский тоннель закрыли для проезда до 26 августа. В строении планируют провести капитальный ремонт. Рабочим предстоит уложить новый асфальт, привести в порядок люки и нанести дорожную разметку.

Новое дорожное покрытие будет бесшовным. По этой технологии асфальт укладывают сразу несколько спецмашин. Подробности о сложностях ремонта – в сюжете телеканала "Москва 24".