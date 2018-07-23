"Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли более 5,5 миллиона пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли больше 5,5 миллиона пассажиров с момента своего открытия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своей социальной сети Twitter.

"Жители районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино теперь в пешей доступности могут пользоваться метро", – отметил мэр города.

Он также подчеркнул, что пассажиропоток на этих станциях постоянно растет.

C момента открытия в марте станции "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли больше 5,5 млн пассажиров. У жителей районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино #мосметро теперь в пешей доступности, и поток пассажиров постоянно растет. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.



Ранее Сергей Собянин написал в своем Twitter, что новая станция метро "Нижняя Масловка" откроется в начале следующего года. Платформа соединит Большую кольцевую линию метро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра.