"Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли более 5,5 миллиона пассажиров

23 июля, 19:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли больше 5,5 миллиона пассажиров с момента своего открытия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своей социальной сети Twitter.
"Жители районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино теперь в пешей доступности могут пользоваться метро", – отметил мэр города.
Он также подчеркнул, что пассажиропоток на этих станциях постоянно растет.
C момента открытия в марте станции "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" приняли больше 5,5 млн пассажиров. У жителей районов Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино #мосметро теперь в пешей доступности, и поток пассажиров постоянно растет.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.
Ранее Сергей Собянин написал в своем Twitter, что новая станция метро "Нижняя Масловка" откроется в начале следующего года. Платформа соединит Большую кольцевую линию метро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра.
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