Жители Домодедова портят машины соседей ради парковки

Как решить вопрос с парковкой в Домодедове

Жители микрорайона Южный в Домодедове воюют друг с другом за парковочные места, передает телеканал Москва 24.

Они царапают машины соседей, прокалывают шины, пишут на авто острым предметом требование освободить место. Сами местные признаются, что порой на то, чтобы найти место для автомобиля, уходит больше двух часов, в связи с чем у некоторых сдают нервы.

"Три дома уже практически заселились. И если раньше летом можно было приехать в 10 часов вечера и куда-то поставить машину, то сейчас в 6 вечера уже все занято. Машины ставят на газонах, машины ставят на тротуарах, кому-то это не нравится, ходят и прокалывают колеса, спускают колеса, – рассказал местный житель Константин Стекленев.

По словам горожан, по проекту, с которым их познакомили еще в 2009 году, только в одном квартале рядом с домами должны были расположиться две бесплатные парковки. Каждая должна была вмещать по 300 машино-мест. Однако, когда спустя шесть лет здесь началось строительство, оказалось, что проект изменили.

"О том, что их не будет, мы узнали только тогда, когда ввели дом в эксплуатацию. Это несмотря на то, что в разрешении на строительство введение этих парковок было указано как особое условие", – пожаловалась жительница Юлия Корчагина.

По новому плану, который представили жильцам, 400 машино-мест разместили во дворах и построили многуровневый паркинг. Выкупить место в нем можно за 500 тысяч рублей. Многие не готовы выложить такую сумму. Руководство компании-застройщика при этом предлагает второй вариант – ежемесячную оплату за место.

Генеральный директор компании-застройщика Иван Романов заявил, что жильцам предложили уникальные условия для того, чтобы им было удобно пользоваться парковочными местами. В частности, ежемесячно они должны платить за машино-место по 4,2 тысячи рублей, а после выплаты определенного количества времени это машино-место переходит в их собственность.

Такой вариант жителей тоже не устраивает. Они обратились в местную администрацию с требованием организовать бесплатные парковки по проекту десятилетней давности, на который ориентировались при покупке квартиры.

Руководитель пресс-службы администрации городского округа Домодедово Наталья Сафоник рассказала, что это невозможно. По ее словам, на этом месте, согласно проекту планировки, предусмотрено строительство дома. Кроме того, там проходит нефтепровод, который не позволяет организовать парковку.

Более того, в местной администрации не видят смысла в организации дополнительных парковочных мест, поскольку многоуровневый паркинг занят меньше чем на половину.