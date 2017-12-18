18 декабря, 13:01
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Более 180 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с начала года, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, это гораздо больше, чем в прошлом году, передает телеканал Москва 24.
Емельянов подчеркнул, что список выявленных объектов культурного наследия в этом году увеличился на 72 объекта. В этот список вошли дома промышленной архитектуры, доходный дом на улице Большая Ордынка и городские усадьбы.
Кроме того, половину средств, которые тратятся на их реставрацию, составляют частные инвестиции.
"В этом году реставрационные работы завершены на 182 памятниках, на 80 из них – за счет частных инвесторов", – заключил чиновник.
Ранее сообщалось, что в 2017 году центр столицы впервые стал полноценным объектом археологического наследия. Это позволит московским археологам делать еще больше находок и открытий.
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