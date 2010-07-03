Выставка об истории русского видеоблогинга открылась в Москве

Выставка об истории русского видеоблогинга проходит на "Винзаводе" в рамках фестиваля Divicon. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На выставке представлены предметы более 60 главных видеоблогеров, в том числе Divicon Wylsacom, Саши Спилберг, Славы КПСС. Среди вещей – элементы декора, подарки, гаджеты, костюмы и личные вещи блогеров.
На мероприятии можно также сфотографироваться на фоне знаменитого ковра Макса +100500, сыграть на балалайке Стаса Давыдова, примерить шапку Фараона, которая стала мемом.
Гостей выставки ждут встречи со звездами интернета, публичные обсуждения с представителями медиа- и digital-индустрии. Посетители познакомятся с INSTASAMKA, Любой и Аркашей, AMIR, Mimimizhka, Натальей Красновой, Димой Лариным, Tenderlybae и Декстером.
Выставка "История русского видеоблогинга" пройдет с 18 сентября по 22 октября в Цехе Красного на ЦСИ "Винзавод". Она будет работать во все дни, кроме понедельника. Время работы 12:00 – 20:00.
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