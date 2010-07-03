В администрации городского округа Химки рассказали о ходе ликвидации ям

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пресс-службе администрации городского округа Химки отчитались о ходе восстановления дорожного покрытия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С начала 2019 года в Химках было устранено 5 тысяч 515 дефектов, из них 1 тысяча 399 во дворах и 4 тысячи 116 на дорогах", – рассказал директор МБУ "Химдор" Дмитрий Манин.

При этом, согласно информации пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с начала 2019 года в ведомстве зарегистрировали более 319 тысяч ям.

Ранее ЦОДД призвал москвичей сообщать о нарушениях при создании островков безопасности на дорогах. Отмечается, что все участки проведения работ на проезжей части должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками.