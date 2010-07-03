Газонные заборы исчезнут из столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заборы вокруг газонов во дворах и на улицах Москвы начнут убирать, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Позиция такая – от этого отказаться. Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения: где-то у переходов и особо опасных мест", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Бирюкова, раньше заборы на газонах ставили для защиты нарушителей, паркующих машины на газонах. Сейчас к таким нарушителям применяют штрафы, так что заезжающих на газон водителей стало меньше, пояснил он.

"Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся", – считает заммэра.

Осенью 2018 года стало известно, что москвичи заплатили за парковку на газонах больше миллиарда рублей. Это сумма всех штрафов за 2,5 года. С 2016 за стоянку на газоне было наказано более 40 тысяч граждан. Для юридических лиц штраф составляет 300 тысяч рублей, поэтому их вклад значительнее – порядка 830 миллионов рублей за 2 700 нарушений.