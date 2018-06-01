ВЭБ планирует сократить до половины штата – СМИ

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Внешэкономбанк собирается сократить до половины штата – около 900 человек. Планируется также почти полностью избавиться от парка служебных автомобилей. Так новое руководство ВЭБа намерено сократить издержки для улучшению финансовые результаты, сообщает "Коммерсант".

Численность персонала должны снизить до тысяч человек. Сокращения затронут сотрудников всех уровней и будут постепенными. Инициатива разрабатывалась при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове, который хотел сократить около 350 человек. Новый глава ВЭБа Игорь Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки ВЭБа.

Сокращения будут на уровне 40-50 процентов от штатной численности. В госкорпорации надеются, что сокращение штатной численности поможет сэкономить не только на зарплатах, но и на сопряженных расходах. Согласно сведениям квартального отчета ВЭБа, средняя численность сотрудников в 2017 году – 1,8 тысячи человек, а фонд заработной платы составил 7,1 миллиарда рублей.