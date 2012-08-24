Фестиваль циркового искусства состоится в Измайловском парке

24 августа 2012, 20:28
Фестиваль циркового искусства "Парад-алле в Измайловском парке культуры и отдыха" пройдет 26 августа. В нем примут участие единственный в мире исполнитель номера "Мультисайкл на льду" Александр Плащинский, всемирно известный фокусник-иллюзионист Анатолий Неметов, заслуженный артист России Семен Мильштейн, фехтовальный дуэт "Бретер" и многие другие.
С 13 до 16 часов на эстраде "Северная" пройдет интерактивная цирковая программа "Все вместе на манеже". Для гостей выступят рекордсмен Книги рекордов России, жонглер Олег Ермаков, фокусник Алексей Лякишев, эквилибрист на стульях Яков Ермолаев и другие.
На эстраде "Солнечная" в 14 часов начнется цирковое шоу "Прыжок в будущее", говорится на сайте департамента культуры. В нем примут участие акробаты и дрессированные животные.
В 16.30 у главного входа стартует праздничное шествие. "Парад-алле" участников и гостей Фестиваля пройдет к Центральной площади парка. В 17 часов на эстраде "Центральная" начнется концертно-цирковое шоу "Поколение "Circus", отмечается в материале.
Кроме того, посетители увидят выступление артистов ледового театра "Сияние льда" и шоу гигантских мыльных пузырей. В рамках мероприятие состоится выступление групп "Республика", ВИА "Лейся, Песня" и других коллективов.
Вход на фестиваль свободный.
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