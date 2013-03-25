Жители района Раменки остались без электричества

Сразу несколько жителей района Раменки сообщают об отключении электроэнергии. Электричество было отключено около восьми часов утра в понедельник в нескольких домах по Мичуринскому проспекту.

"В районе Раменки отключено электричество. Света нет по адресу Мичуринский проспект, 35 и в соседних домах", - пишет читатель M24.ru Алексей.

Читательница M24.ru Мария также сообщает, что в доме №27 кроме света отключили и холодную воду.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.