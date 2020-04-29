Продукцию агропромышленного комплекса Москвы стали чаще покупать за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, готовая пищевая продукция из столицы пользуется наибольшим спросом в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане.

"Чтобы сохранить наработанную клиентскую базу, экспортеры получили поддержку города и смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям", – подчеркнул он.

На 19 апреля общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы составил 988,08 миллиона долларов США, с учетом планового объема экспорта в страны Евразийского экономического союза – 61,76 миллиона долларов США.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, подчеркнул, что производители оперативно перестроились на новый формат работы. В частности, они автоматизировали процессы, перевели часть сотрудников на удаленный режим и обеспечивают безопасность тем, кто продолжает работу на местах.

"Это позволяет многим не только сохранить существующие темпы, но и нарастить их", – заметил Прохоров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития разработать предложения по восстановлению экономики. По данному вопросу представители ведомства должны отчитаться в четверг, 30 апреля.

В правительстве также сформировали перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В него включили туризм, гостиничный бизнес, предприятия торговли и услуг, а также кинотеатры, стоматологическую практику и другое.

