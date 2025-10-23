10 проконкурентных практик Москвы вошли в "Белую книгу" ФАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила в свою "Белую книгу" 10 московских проконкурентных практик, заявила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она напомнила, что ФАС ежегодно публикует в своей книге наиболее эффективные решения региональных властей, которые направлены на поддержку и развитие конкуренции.

"В качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений, внедренных на "Портале поставщиков". Среди них – совместные котировочные сессии, позволяющие московским заказчикам объединяться для организации идентичных закупок, и "Школа поставщика", которая помогает новым пользователям начать работу на портале", – указала Багреева.

Например, котировочные сессии позволяют заказчикам присоединяться к тем закупкам, которые создают другие учреждения того же региона. При этом "Школа поставщика" позволяет новым пользователям портала пройти бесплатные курсы и узнать подробнее о популярных инструментах ресурса, чтобы начать полноценно участвовать в закупках.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что в книгу ФАС вошли сервис машинного анализа документов технического задания, интеграция портала с сервисом "Госключ", предоставление поставщикам возможности предлагать до 20% эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий.

Он объяснил, что "Портал поставщиков" постоянно развивается, что позволяет привлекать бизнес в государственный заказ и наращивать конкуренцию между участниками торгов. Еще в 2019 году на одного заказчика приходилось 4 поставщика, но теперь их число достигает 6.

Благодаря этому 60 тысяч государственных и муниципальных организаций могут закупать работы, услуги и продукцию у надежных партнеров. Еще одной практикой, включенной в "Белую книгу", стала платформа "Открытый контроль". Она позволяет налаживать диалог между бизнесом и контрольными органами. Здесь же предприниматели смогут решить все вопросы, связанные с проверками.

Кроме того, ФАС отметила программу содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, экосистему поддержки креативного сектора в столице, площадку "Центр материалов" для творческих индустрий города, киноплатформу "Москино", деятельность по развитию туристического потенциала города, новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие эффективные решения.

Ранее стало известно, что за первые 9 месяцев текущего года Московский гарантийный фонд выдал малым и средним предприятиям из высокотехнологичных отраслей более 400 поручительств.

Всего с начала 2025-го 40% всей помощи фонда пришлось на высокотехнологичный сегмент, что позволило им привлечь финансирование на сумму свыше 12 миллиардов рублей.

