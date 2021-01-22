Курс доллара поднялся выше 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 75 рублей впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар вырос на 1,20 рубля – до 75,04 рубля. Европейская валюта поднялась на 1,4 рубля, составив 91,25 рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук до этого предположил, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.