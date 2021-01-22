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Москва 24

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Экономика

13:19

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты составил 91,16 рубля. Курс доллара вырос на 1,02 рубля, составив 74,86 рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее предположил, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.

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