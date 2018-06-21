Пенсии в 2019 году проиндексируют на семь процентов

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Пенсии в России вырастут на семь процентов в 2019 году, сообщил заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

"Наша задача в следующем году – увеличить ежемесячную пенсию в среднем на тысячу рублей", – цитирует министра РИА Новости. Рост выплаты превысит инфляционный уровень, отметил он.

Силуанов напомнил, что раньше индексацию проводили на уровне инфляции предыдущего года. Предполагается, что в 2018 году показатель составит три процента. В 2019 году благодаря семи процентному увеличению, пенсии вырастут в реальном выражении, почеркнул вице-премьер. Он добавил, что необходимые меры учтут в законах о Пенсионном фонде и о федеральном бюджете

Основные направления бюджетной, налоговой и таможено-тарифной политики на 2019–2021 годы внесут в Госдуму в ближайшее время, отметил Силуанов. "Мы создаем фонд развития, который будет являться частью бюджета. Там будут учтены необходимые ресурсы для реализации национальных проектов по выполнению указа президента и там будут учтены необходимые ресурсы для пенсионных изменений, как в бюджете Пенсионного фонда, так и непосредственно в нашем законе о бюджете", – заключил Силуанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, где обсуждалась будущие изменения в пенсионном законодательстве с участием представители руководства Госдумы и администрации президента. Речь шла о постепенном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 – для мужчин. Изменения планируют начать уже в 2019 году. Эта мера станет одним из источников средств на повышение ежемесячных пенсий в России.

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