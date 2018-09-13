Официальный курс евро упал на 88 копеек

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Официальный курс евро к рублю снизился на 87,89 копейки и составил 79,7699 рубля. Курс доллара также упал на 93,58 копейки – до 68,637 рубля.

Как сообщает РИА Новости, аналитики не исключают дальнейшего ослабления рубля к доллару и евро.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что равновесный курс рубля находится на отметке около 50 рублей за доллар. Такой курс реален, если Минфин перестанет покупать валюту, а цена на нефть останется на уровне 78 долларов за баррель.

По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в январе – августе 2018 года уменьшился на семь процентов, в августе – на 3,1 процента.