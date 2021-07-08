Клиенты банка "Тинькофф" сообщили о сбоях в работе сервиса

11:44
Фото: depositphotos/potatushkina.gmail.com
8 июля сервисы банка "Тинькофф" в России работают со сбоями. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Известно, что к 11:18 мск поступило 1 053 отчета о сбоях в работе сервисов банка. Порядка 93% пользователей указали на сложности со входом в систему, 6% – на сбой всех сервисов банка. 1% клиентов столкнулся с проблемами при попытке перевести средства.
Большее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
В прошлый раз клиенты "Тинькофф" сообщали о проблемах 9 июня. В банке информацию подтвердили, уточнив, что ситуация коснулась 0,3% пользователей. Проблему устранили менее чем за один час.
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