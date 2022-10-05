Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа из РФ. Об этом сообщается на сайте компании.

"Возобновление поставок стало возможным благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, возникших в результате новых правил, введенных австрийскими регулирующими органами", – отмечается в сообщении.

Ранее "Газпром" заявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию. Отмечалось, что российской компании и итальянским покупателям удалось найти решение по формату контактов в условиях постоянных изменений, произошедших в Австрии.

Летом "Газпром" сократил поставки газа итальянской энергетической компании Eni с 34 до 27 миллионов кубометров. 11 июля итальянская нефтегазовая компания получила на 11 миллионов российского газа меньше, чем в среднем в последнее время.



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