"Газпром" заявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Через территорию Австрии возобновляется транспортировка российского газа, сообщили в компании "Газпром".

"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", – приводит ТАСС текст сообщения.

Летом "Газпром" сократил поставки газа итальянской энергетической компании Eni с 34 до 27 миллионов кубометров. 11 июля итальянская нефтегазовая компания получила на 11 миллионов российского газа меньше, чем в среднем в последнее время.



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