В Москве изъяли из незаконной продажи свыше 22 тысяч ландышей

Более 22 тысяч ландышей было изъято из незаконного оборота в ходе проведения второго этапа операции "Первоцвет – 2013", нарушители оштрафованы на сумму более 24 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Рейд проводили инспекторы Управления государственного экологического контроля департамента совместно с сотрудниками ГУВД по Москве.

Целью акции было выявление незаконного обращения на территории столицы редких дикорастущих растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Москвы.

Она проводилась в два этапа: с 4 по 17 марта и с 13 по 26 мая. Особое внимание уделялось местам большого скопления людей (рынкам, станциям метро, железнодорожным вокзалам). Незаконную торговлю редкими цветами выявляли также на улицах и в подземных переходах города.

Кроме того, в рамках операции "Первоцвет-2013" на особо охраняемых природных территориях проводились тематические выставки и конкурсы, экскурсии и занятия для школьников с красочными презентациями о сохранении первоцветов в Москве.

Как отметили в департаменте, чаще всего первоцветами торгуют несовершеннолетние и их нельзя привлечь к административной ответственности. С ними сотрудники ведомства проводят профилактическую работу, объясняя важность сохранения растений, занесенных в Красные книги.

Напомним, при проведении первого этапа операции в марте этого года из незаконного оборота было изъято 110 подснежников. Составлены протоколы по статье "уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений". Нарушители оштрафованы на сумму 7 500 рублей.

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