Содержание дворов в следующем году обойдется в 17,7 млрд рублей

На уход за дворовыми территориями столицы в 2014 году будет направлено 17,7 миллиарда рублей, сообщила во вторник начальник управления финансирования комплекса городского хозяйства Ирина Старикова.

На заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике она заявила, что в 2015 году на те же цели планируется потратить 18,8 миллиарда рублей, а в 2016-м - 18,7 миллиарда.

Эти деньги пойдут на уборку дворовых территорий, противоледные реагенты и вывоз снега.

Старикова отметила, что на комплексный ремонт дворовых территорий ежегодно будут тратить 6 миллиардов рублей.