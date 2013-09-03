Антивандальная краска защитит от загрязнения подмосковные здания

В Подмосковье намерены бороться за чистоту фасадов при помощи антивандальных покрытий. Об этом сообщили в региональном Госадмтехнадзоре.

По словам начальника ведомства Татьяны Витушевой, антивандальные покрытия имеют большой срок службы, достигающий десяти лет.

"В течение этого срока возможно неоднократное удаление нежелательных рисунков с обработанных поверхностей. Стоимость работ, по содержанию в чистоте обработанных стен снижается на 90%", - отмечается в сообщении.

При этом Витушева добавила, что решение о том, использовать или не использовать такое покрытие будут принимать муниципальные власти либо сами владельцы зданий.