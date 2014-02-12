Расписание движения автобусов № 568 и 891 изменится с 17 февраля

Расписание движение автобуса № 568 изменится с 17 февраля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, автобусы будут ходить от остановки "Госпиталь им. Вишневского" ежедневно с 6.20 до 23.00. Изменения вводятся "в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров и оптимизации маршрутной сети"

При этом маршрут автобуса № 891 "Микрорайон Чернево – Госпиталь им. Вишневского" будет отменен.