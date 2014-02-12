Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2014, 14:49

Транспорт

Расписание движения автобусов № 568 и 891 изменится с 17 февраля

Расписание движение автобуса № 568 изменится с 17 февраля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, автобусы будут ходить от остановки "Госпиталь им. Вишневского" ежедневно с 6.20 до 23.00. Изменения вводятся "в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров и оптимизации маршрутной сети"

При этом маршрут автобуса № 891 "Микрорайон Чернево – Госпиталь им. Вишневского" будет отменен.

Сайты по теме


движение наземный транспорт автобусы ГУП Мосгортранс изменения в расписании

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика