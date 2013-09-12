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12 сентября 2013, 11:55

Город

На Профсоюзной улице завершаются работы по отсыпке съезда эстакады

На пересечении Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта завершаются работы по отсыпке съезда эстакады в сторону МКАД. После этого строители произведут укладку асфальтобетонного покрытия. Движение там должны открыть до конца этого года, сообщает департамент строительства города Москвы.

Движение по новой эстакаде будет шестиполосным: по три полосы в каждое направление. Помимо работ по строительству самой эстакады, там подходят к концу и работы по введению в эксплуатацию однополосных разворотных съездов, а также крайней правой полосы для движения общественного транспорта на Профсоюзной улице в подэстакадном пространстве.

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