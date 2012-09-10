Назван минимальный тариф трассы Москва – Петербург

Средний тариф на проезд по трассе Москва – Санкт-Петербург будет составлять не менее 3 рублей 60 копеек за километр. Более точные данные станут известны в 2013 году.

Как заявил генеральный директор ООО "Северо-западная концессионная компания" Пьер-Ив Эстрад, более детальная тарифная политика будет разработана компанией-концессионером в 2013 году.

"Тарифная политика – очень сложный вопрос, который зависит и от категории транспортного средства, и от времени года – о летнем или зимнем сезоне идет речь, от дня недели, является ли это рабочим или выходным днем, является ли массовым отъездом в отпуск, ночные часы или дневные", – отметил гендиректор ООО "СЗКК".

По словам Эстрада, при определении среднего размера тарифа можно ориентироваться на 2008 год и сделать корректировки с учетом инфляции. В 2008 году средний тариф составлял 3 рубля 60 копеек, сообщает "Интерфакс".

Эстрад добавил, что целью "СЗКК" как коммерческой организации является предоставление новой услуги, которая состоит в "предоставлении своим клиентам безопасного движения по участку этой дороги". По словам главы компании, это поможет привлечь к дороге новых пользователей "независимо от состояния альтернативных маршрутов".

Отметим, что ранее лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова заявила, что Ленинградское шоссе в Подмосковье не расширяют именно из-за строящейся платной трассы.

Напомним также, что, согласно планам властей, участок трассы Москва – Петербург до Химок будет бесплатным, а пункты сбора платы за проезд будут стоять около МКАД как раз за съездом в Химки и Долгопрудный. Об этом сообщал исполняющий обязанности мэра Химок Олег Шахов.