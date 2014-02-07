Москвичи просят сделать тротуар во дворе на востоке Москвы

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Иван Игоревич обратился с жалобой на отсутствие тротуара для пешеходов в сквозном дворе у дома 9 по улице Константина Федина.

"Проезжая часть заставлена автомобилями и места для пешеходов просто не осталось. В течении дня через двор проезжает огромное количество автомобилей и это не прекращается до глубокой ночи", - пишет он.

По словам Ивана, днем во дворе часто гуляют мамы с колясками и дети. Жители опасаются, что рано или поздно из-за отсутствия тротуара может случиться трагедия.

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