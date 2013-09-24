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24 сентября 2013, 21:45

Политика

РФ окончательно присоединилась к протоколу к Конвенции о правах детей

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник передал на хранение генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну грамоту о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. Протокол охватывает вопросы торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.

Таким образом Россия окончательно присоединилась к международному договору, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Данный шаг полностью отвечает проводимой российским руководством линии на приоритетное внимание вопросам благополучия детей и молодежи, создание условий для их безопасного взросления", - говорится в сообщении МИД.

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