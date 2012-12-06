Женская сборная России по гандболу проиграла Черногории

Гандболистки сборной России во втором матче на Чемпионате Европы проиграли команде Черногории - 27:30 и опустились на третье место в группе.

Россиянки, как и в первом матче со сборной Румынии, начали неважно и к перерыву уступали соперницам с разницей в 6 мячей - 14:20, сообщает пресс-служба Союза гандболистов России.

Во втором тайме наши девушки сумели собраться и отыграть три мяча, но догнать соперниц им не удалось - 27:30 в пользу сборной Черногории.

Таким образом, сборная России занимает в группе третье место. В следующем матче 7 декабря россиянки встретятся со сборной Исландии. Нашим девушкам не обходимо побеждать и надеяться на то, что в матче лидеров группы Черногория обыграет Румынию.