30 июля 2013, 17:00

Транспорт

РЖД предоставит скидку на провоз личного авто в Хельсинки

Пассажиры поезда № 32/31 Москва – Хельсинки могут оформить автопакет со скидкой на доставку в страны Европы личного автомобиля. Нововведение начнет работать с 4 августа.

Скидки будут варьироваться в зависимости от класса и массы автомобиля, типа вагона, в котором следует пассажир, количества сопровождающих пассажиров и наличия детей, сообщает пресс-служба компании. В среднем цена за доставку туда и обратно может составить от 400 до 500 евро.

За каждого дополнительного сопровождающего также установлена скидка в размере 15%. Максимальный размер скидки составит 50-53%.

автомобили РЖД поезда доставка Европа ж/д и вокзалы

