Эксперты составили список советов по уходу за автомобилем зимой

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Автомобильные эксперты назвали пять способов по уходу за машиной зимой, которые помогут сэкономить на ремонте.
По мнению специалистов, самое главное – правильно мыть автомобиль. В холодное время года мойку желательно проводить осторожно или же вообще отказаться от нее. Замерзшая вода может повредить покрытие машины, передает "Мир 24".
Автовладельцам также рекомендуют парковаться на ровных участках и использовать ручной тормоз как можно реже, так как он может примерзнуть.
Далее в списке полезных советов – использование "незамерзайки" и специального раствора–70. С его помощью можно будет растопить заледеневшую воду в бачке омывателя. Зимой также может пригодиться спирт. Жидкость рекомендуют возить в багажнике на случай появления конденсата в бензобаке.
Кроме того, зимой лучше всегда иметь в машине провода для подзарядки аккумулятора. От холода батарея садится быстрее. Бак всегда следует держать полным. Дело в том, что из-за попадающего туда воздуха может повредиться топливная система автомобиля.
Температура в столице уже опустилась ниже нуля, накануне в городе выпал первый снег. Специалисты призывают скорее завершить подготовку транспортных средств к холодному сезону. Подробнее о том, что нужно успеть сделать автовладельцам, читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: