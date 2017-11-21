Эксперты выбрали лучший женский автомобиль 2017 года

Конкурс "Лучший женский автомобиль года" выиграл гибридный автомобиль южнокорейского производителя Hyundai Ioniq. Победитель был выбран на основании оценок 25 женщин-экспертов среди 420 моделей автомобилей.

Жюри рассмотрели автомобиль-победитель во всех модификациях: как классический гибридный автомобиль, гибрид с подзарядкой аккумуляторов, электрокар. Помимо звания лучшего автомобиля для женщин Hyundai Ioniq получил награду как лучший "зеленый" автомобиль, сообщается на сайте конкурса.

Вторую строчку в конкурсе автомобилей занял японская Mazda CX-5. Эксперты признали эту модель лучшим семейным женским автомобилем.

Немецкий автомобиль BMW 5-Series забрал награду в номинации "лучший роскошный женский автомобиль", а американца Ford Fiesta признали лучшим бюджетным автомобилем для женщин.

Среди кроссоверов лучшим стал французский Peugeot 3008.