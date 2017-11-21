Эксперты выбрали лучший женский автомобиль 2017 года

Конкурс "Лучший женский автомобиль года" выиграл гибридный автомобиль южнокорейского производителя Hyundai Ioniq. Победитель был выбран на основании оценок 25 женщин-экспертов среди 420 моделей автомобилей.
Жюри рассмотрели автомобиль-победитель во всех модификациях: как классический гибридный автомобиль, гибрид с подзарядкой аккумуляторов, электрокар. Помимо звания лучшего автомобиля для женщин Hyundai Ioniq получил награду как лучший "зеленый" автомобиль, сообщается на сайте конкурса.
Вторую строчку в конкурсе автомобилей занял японская Mazda CX-5. Эксперты признали эту модель лучшим семейным женским автомобилем.
Немецкий автомобиль BMW 5-Series забрал награду в номинации "лучший роскошный женский автомобиль", а американца Ford Fiesta признали лучшим бюджетным автомобилем для женщин.
Среди кроссоверов лучшим стал французский Peugeot 3008.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: