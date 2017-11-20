Сокольническую площадь закроют на два года из-за строительства метро "Стромынка"

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Сокольническую площадь закроют до конца 2019 года для строительства новой станции метро "Стромынка". Из-за этого с 9 декабря 2017 года изменится схема дорожного движения в этом районе.

С этого дня до 31 декабря 2019 площадь закроют. Направление движения изменится на пяти улицах, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. На трех из них введут одностороннее движение: на участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на улице Маленковской от Сокольнического Вала до Шумкина, на улице Старослободской от Шумкина до Сокольнического Вала.

Двустороннее движение организуют на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка, на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади. Изменения позволят сохранить транспортную доступность и минимизировать затруднения после закрытия Сокольнической площади. На подъездах к участку изменений установят информационные щиты.

С 31 января 2018 года по 31 марта 2018 года планируются ограничения движения на улице Стромынка: для автомобилей останутся две полосы из четырех. ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации в районе Сокольников. Водителей просят ознакомиться с изменениями, выбирать маршруты объезда и по возможности пользоваться общественным транспортом.

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